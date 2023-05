Auch Köln betroffen Céline Dion sagt Europa-Termine ihrer Tour ab

Unter den mehr als 20 Konzerten in ganz Europa 2023 und 2024 fallen auch fünf in Deutschland aus, die zuvor bereits vier Mal verschoben worden waren und 2024 stattfinden sollten. Es handelt sich um die Konzerte am 19. März in Köln, am 21. März in Berlin, am 23. März in München, am 31. März in Hamburg und am 2. April in Mannheim. Tickets würden erstattet, Ticketinhaber sollten sich dafür an die Vorverkaufsstellen wenden, wo sie diese erworben haben.