Tiere : Kreis Warendorf holt 15 Pferde von Bauernhof

Oelde Nach Hinweisen auf Tierquälereien auf einem Bauernhof in Oelde im Kreis Warendorf haben die Behörden am Mittwoch 15 Pferde in Sicherheit gebracht. Nach Angaben eines Sprechers war dem Kreis am Dienstag Videomaterial mit Hinweisen auf Misshandlungen zugeleitet worden.



Das Material sei mit der Polizei gesichtet worden. Einen Tag später habe der Kreisveterinär den Abtransport der Pferde auf andere Höfe in die Wege geleitet. Mindestens zwei der Tiere seien in der Vergangenheit misshandelt worden. Akute Verletzungen seien allerdings nicht entdeckt worden.

Ob weitere Pferde verletzt worden seien, müsse noch überprüft werden. Das Verfahren liegt jetzt nach Angaben des Kreises bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft Münster. Zuvor hatte „Die Glocke“ über den Einsatz von Kreis und Polizei im Oelder Stadtteil Lette berichtet.

© dpa-infocom, dpa:230201-99-439227/2

(dpa)