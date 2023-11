Solidarität Krieg in Nahost: Tausende demonstrieren friedlich in Köln

Mindestens 2000 Menschen haben am Sonntag in Köln bei einer jüdisch-palästinensischen Friedensdemonstration ein Ende der Gewalt in Nahost gefordert. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Solidarität mit allen Menschen, die vom Israel-Palästina-Krieg betroffen sind“. Die Veranstalter hatten 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Es seien aber etwa doppelt so viele gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Organisatoren sprachen von 3000 Teilnehmenden.