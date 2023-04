Sanierung von Brücken Verkehrsminister will für 873 kaputte Brücken in NRW Hilfe vom Bund

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) erwartet vom Bund mehr Unterstützung bei der Instandsetzung maroder Autobahnbrücken. „Ich würde mir wünschen, dass sich Volker Wissing vor allen Dingen darum kümmert, dass die 873 kaputten Autobahnbrücken, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, saniert werden“, sagte er im Gespräch mit der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung (NRZ, Dienstagsausgabe) an die Adresse des Bundesverkehrsministers. Mit der Haarbachtalbrücke in Aachen gebe es in NRW jetzt bald neben der Rahmedetalbrücke schon die zweite gesperrte Autobahnbrücke. „Das darf nicht so weitergehen“, mahnte der Grünen-Politiker.