Kabinett : Krisenbewältigung: Fast 300 Millionen Euro Landeshilfen

Düsseldorf Die hohen Energiekosten schlagen bei vielen Einrichtungen trotz aller Sparbemühungen durch. Außerdem gibt es verstärkte Bedrohungen durch Cyberangriffe. Die schwarz-grüne Landesregierung legt mit diesen Schwerpunkten ein Hilfspaket auf. Die SPD kritisiert die Prioritäten.

Viele Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, von Kitas, über Privatschulen bis hin zu Hochschulen, können mit zusätzlichen Hilfen des Landes bei den hohen Energiekosten rechnen. Die NRW-Landesregierung brachte am Dienstag ein Paket von insgesamt fast 300 Millionen Euro an Hilfsgelder zur Krisenbewältigung in Folge des russischen Kriegs in der Ukraine auf den Weg. Das Land schließe damit Lücken, die der Bund mit seinen Hilfspaketen gelassen haben, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Düsseldorf.