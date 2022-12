Ausstellungen : Kritiker-Umfrage: Museum Quadrat in Bottrop liegt vorn

Düsseldorf Die Museen in Nordrhein-Westfalen haben eine Fülle von Ausstellungen gezeigt. In der Kritiker-Umfrage ergeben sich aber doch Tops und Flops.

Das Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop steht oben in der Gunst der Kunstkritiker. Das in diesem Jahr erweiterte Haus erhielt in der jährlichen nordrhein-westfälischen Museumsumfrage der „Welt am Sonntag“ die meisten Nennungen. Die Ausstellung „Josef Albers. Huldigung an das Quadrat“ und die Architektur des Erweiterungsbaus wurden gleichermaßen gewürdigt. Insgesamt verteilten die acht Kritiker ihr Lob auf viele Häuser. „Es gibt im ganzen Land eine mitunter kaum zu überblickende Fülle an Ausstellungen“, so die „Welt am Sonntag“.