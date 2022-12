Literatur : Kritisches Buch: Kein Konsequenzen für TV-Polizist „Toto“

Bochum In seinem neuen Buch geht Ex-TV-Polizist Torsten „Toto“ Heim auch mit seinem Dienstherrn hart ins Gericht. Die Polizei Bochum hat das Werk nun überprüft: Es bewegt sich im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.

Ex-TV-Polizist „Toto“ beschreibt mit einer Co-Autorin in dem Buch sein Leben, dramatische Einsätze und Anekdoten. In einem Kapitel beschwert Heim - der noch immer bei der Polizei Bochum arbeitet - sich über polizeiinterne Intrigen und Mobbing. Er spricht von „Strömungen“ gegen ihn und schreibt: „Aber abgerechnet wird ja bekanntlich am Schluss. Ich kann den hohen Herren nur sagen: Wir sind noch lange nicht fertig.“