Kunst : Kunst mit wenigen Worten: Jenny Holzer in Düsseldorf

US-Künstlerin Jenny Holzer steht an ihrem Kunstwerk "Monument" (2008) in der Beyeler Fondation. Foto: Kefalas/Keystone/epa/dpa/Archivbild

Düsseldorf Sie ist Künstlerin, und ihr Medium ist das Wort: Jenny Holzer wurde berühmt mit ihren kurzen Einzeilern. Auf diesen gründet sich ein komplexes Werk. In Düsseldorf hat die US-Amerikanerin eine spektakuläre Wand-Installation geschaffen.

Im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf hat die 72-jährige Holzer nun das gesamte Untergeschoss mit ihren „Binsenweisheiten“ („Truisms“) und „Aufrührerischen Aufsätzen“ aus den 70er Jahren tapezieren lassen und zu einem spektakulären Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Mehr als 5000 bunte Poster mit politischen und künstlerischen Kurzessays aus jeweils exakt 100 Worten in 20 Zeilen sowie weiße Plakate mit kurzen Sätzen in alphabetischer Reihenfolge hat Holzer einzeln an die riesigen Wände kleben lassen.