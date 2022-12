NRW-Oppositionsführer : Kutschaty droht mit Klage gegen Hilfspaket des Landes

Düsseldorf Das geplante Krisen-Unterstützungsprogramm der schwarz-grünen Landesregierung in NRW stößt auf harten Widerstand der nordrhein-westfälischen SPD-Opposition. Der SPD-Fraktionschef im Landtag, Thomas Kutschaty, bezeichnete das im ersten Schritt 1,6 Milliarden Euro umfassende Paket in einem Interview der „Rheinischen Post“ (Online/Montag) als „rechtlich unklar und fehlerhaft“ und drohte mit einer Verfassungsklage und einem Untersuchungsausschuss.

Das NRW-Kabinett hatte das Paket am Freitag geschnürt. Es soll unter anderem Teilhabechancen von Kindern verbessern sowie Hilfe für Wohnungslose und Bedürftige, eine anständige Unterbringung der Menschen aus der Ukraine und die Unterstützung energieintensiver Unternehmen ermöglichen. In seiner letzten Sitzung dieses Jahres soll der Landtag am Dienstag (20.12.) über die erste Tranche entscheiden.