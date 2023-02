Düsseldorf : Ladendieb wird nach drei Stunden rückfällig

Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Ein Ladendieb ist in Düsseldorf nur drei Stunden nach seiner Verurteilung rückfällig geworden. Nachdem er am Mittwoch vergangener Woche um 12.10 Uhr wegen Diebstahls zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, sei er um 15.30 Uhr in einem großen Düsseldorfer Modehaus erneut beim Diebstahl erwischt worden, berichtete eine Sprecherin des Amtsgerichts am Mittwoch.



Der rekordverdächtig rasante Rückfall veranlasste das Gericht beim Wiedersehen zu einer deutlich härteren Strafe: neun Monate Haft ohne Bewährung. Beide Male hatte der 21-Jährige es auf teure Sportschuhe abgesehen. Das Paar, dass er bei der Wiederholungstat mitgehen lassen wollte, kostet fast 300 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

© dpa-infocom, dpa:230208-99-523462/2

(dpa)