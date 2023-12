Entscheidung gegen Beverungen Atommüll-Lager an NRW-Grenze wird nicht gebaut

„Das ist ein guter Tag in Deutschland“, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Dienstag im Niedersächsischen Landtag. Er begrüße zudem, dass es auch keine neue Standortsuche geben werde. Die Entscheidung sei zudem ein Lehrstück für die Demokratie und zeige, dass man lernfähig sei. Erst am Dienstagmorgen hatte sich auch das Gesundheitsministerium von Minister Karl-Josef Laumann (CDU) in Nordrhein-Westfalen erneut gegen das geplante Bereitstellungslager positioniert.