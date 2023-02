Feuerwehreinsatz : Lagerhallenbrand in Gelsenkirchen-Resse

Flammen schlagen zu Beginn der Löschmaßnahmen aus der Lagerhalle an der Engelbertstraße. Foto: -/Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa

Gelsenkirchen Ein Feuer in einer Lagerhalle in Gelsenkirchen hat am Freitagnachmittag große Teile des Gebäudes beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem hinteren Teil der etwa 46 mal 23 Meter großen Gewerbehalle im Stadtteil Resse.



Außerdem zerstörte das Feuer mehrere Solarpanels auf dem Dach des Gebäudes, das sich in unmittelbarer Nähe zu einem Fahrzeughändler befindet.

Im Laufe des Einsatzes stürzten Teile des Daches in das Gebäude, was die Löschmaßnahmen für die Feuerwehr erheblich erschwerte. Des Weiteren wurden angrenzende Hallen und Gebäude aufgrund der Hitzeentwicklung minimal in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte gab es aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sowie Schadenhöhe war demnach noch nicht bekannt. Einige Feuerwehrleute waren nach Angaben des Polizeisprechers selbst am frühen Samstagmorgen noch vor Ort, um ein erneutes Aufflammen von Brandherden auszuschließen.

