Ausbildung : Land verpasst Ziel von 3000 Polizeianwärtern

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat das neue selbstgesteckte Ziel von 3000 Polizeianwärtern im Jahr 2022 verpasst. Wie aus Unterlagen für den Haushaltsausschuss hervorgeht, wurden im neuen Ausbildungsjahrgang nur 2670 Anwärter eingestellt.

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag hatte man festgelegt, jährlich 3000 neue Polizisten einzustellen. Obwohl das Bewerbungsverfahren für 2022 eigentlich schon gelaufen war, sollte das Ziel noch nachträglich umgesetzt werden - was nicht gelang. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Donnerstag dem WDR dazu, dass man die 3000er-Zahl nicht erreicht habe, sei keine Überraschung - weil man erst im November entschieden habe, auf die Zahl zu erhöhen: „Die Einstellungen waren für September geplant. Also, dass wir die nicht zusammenkriegen, war klar.“