Katastrophenschutz : Landesweiter Probealarm: Millionen Handys sollen schrillen

Eine Frau hält ein Smartphone in den Händen. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Beim landesweiten Probealarm an diesem Donnerstag sollen in Nordrhein-Westfalen nicht nur 6000 Sirenen heulen, sondern auch Millionen Handys schrillen.

Das Land testet damit das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel für den Katastrophenfall, wie das NRW-Innenministerium am Mittwoch ankündigte. So soll die Bevölkerung im Ernstfall darauf hingewiesen werden, sich in den Medien oder im Internet über weitere konkrete Handlungsempfehlungen zu informieren.