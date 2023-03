Prozess : Landgericht Aachen verurteilt Drogenhändler zu Haftstrafen

Aachen Es ging um Hunderte Kilogramm Crystal Meth und Ecstasy: Mitglieder einer Dealerbande sind in Aachen verurteilt worden. Die Drogen waren für Berlin und die Tschechische Republik bestimmt.

Im April 2021 waren die Männer und Frauen bei einer Razzia ins Visier der Ermittler gekommen. In Berlin waren mehr als 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden. Insgesamt wurden 17 Haftbefehle in Berlin und in den Niederlanden vollstreckt. Zwei andere Verfahren am Landgericht Aachen in der Sache sind noch nicht beendet.