Landtag : Landtag beschließt Notlage: Weg für Milliarden-Schulden frei

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen stemmt sich mit milliardenhohen Schulden gegen die Krise. Der Weg zu den Hilfen für Menschen und Unternehmen war allerdings holprig. Nun soll der Landtag in nur zwei Wochen die notwendigen Gesetze verabschieden. Die Opposition ist empört.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat den Weg für eine weitere Verschuldung in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine freigemacht. Die Abgeordneten stellten am Mittwoch mit der Mehrheit der schwarz-grünen Regierungskoalition eine „außergewöhnliche Notsituation“ für NRW fest. Damit wird die Aufnahme von Krediten über die Begrenzung der Schuldenbremse hinaus ermöglicht. Die Regierung schafft dafür ein sogenanntes Sondervermögen, das in einem zweiten Nachtragshaushalt für das ablaufende Jahr 2022 verankert wird.