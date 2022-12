Haushalt : Landtag bringt Krisenhilfen auf den Weg, Kritik an Wüst

Düsseldorf Monatelang regierte die schwarz-grüne Landesregierung in NRW mit ruhiger Hand. Doch in der Königsdisziplin der Haushaltsaufstellung ruckelte es gewaltig. Kurz vor Weihnachten ist nun ein Rettungsschirm für Menschen und Unternehmen auf dem Weg. Ministerpräsident Wüst musste sich Kritik anhören.

Der nordrhein-westfälische Landtag hat den ersten Haushalt der neuen schwarz-grünen Koalition beschlossen und milliardenschwere Krisenhilfen für Bedürftige und Unternehmen auf den Weg gebracht. Unbeeindruckt von massiver Kritik an kurzfristigen finanzpolitischen Kehrtwenden beschlossen CDU und Grüne mit ihrer Mehrheit am Dienstag auch die Ausrufung der finanziellen Notlage für 2023 und damit die Aufweichung der Schuldenbremse.

Über das geplante schuldenfinanzierte „Sondervermögen Krisenbewältigung“ in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro sowie die erste Tranche in Höhe von 1,6 Milliarden Euro stimmt der Landtag am Mittwoch in einer Sondersitzung abschließend ab. Die ersten Hilfen zur Abfederung der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fließen aber erst Anfang 2023 und nicht wie geplant noch dieses Jahr.