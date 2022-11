Hilfsangebote : Landtag debattiert über weitere Schutzplätze für Frauen

Düsseldorf Viele Frauen und Mädchen sind mit sexualisierter oder körperlicher Gewalt konfrontiert. Wie können sie besser geschützt werden? Der Landtag befasst sich am Donnerstag mit dem drängenden Problem.

Der nordrhein-westfälische Landtag befasst sich am Donnerstag mit einem besseren Schutz für Frauen und Mädchen vor Gewalt. Jede dritte Frau in Deutschland sei von sexualisierter oder körperlicher Gewalt betroffen, sagten die beiden Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. In einem Antrag fordern sie einen Ausbau von Schutzplätzen in Frauenhäusern und zusätzliche Hilfsangebote.