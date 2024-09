Urteil Lange Haftstrafe für Entführer einer Psychotherapeutin

Wegen der Entführung einer Psychotherapeutin hat das Kölner Landgericht zwei Männer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein 40 Jahre alter ehemaliger Patient der Therapeutin, in dem das Gericht den Drahtzieher der Tat erkannte, muss wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für elf Jahre in Haft. Sein 55 Jahre alter Verlobter, den das Gericht als „Mann fürs Grobe“ bezeichnete, wurde zu acht Jahren und sechs Monaten in Haft verurteilt. „Wir haben uns hier an 16 Verhandlungstagen mit einem sehr ungewöhnlichen, bizarr anmutenden Fall beschäftigt“, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.