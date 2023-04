Verkehr Lange Staus an Gründonnerstag

Köln · Autofahrer haben am Gründonnerstag in Nordrhein-Westfalen viel Geduld mitbringen müssen: Weil Berufsverkehr und Osterurlauber aufeinandertrafen, bildeten sich insbesondere im Raum Köln lange Staus. Besonders betroffen sei bisher der Kölner Autobahnring mit den Autobahnen 1, 3 und 4, sagte ADAC-Sprecher Thomas Müther am späten Nachmittag.

06.04.2023, 17:18 Uhr

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild





Insgesamt habe es gegen 17 Uhr knapp 300 Kilometer Stau im Land gegeben - etwa so viel wie zum Start in die Osterferien am vergangenen Freitag. „Das ist schon sehr viel Verkehr und kein normaler Donnerstag, auch wenn das ganz große Stauchaos bisher ausgeblieben ist.“ Stau-Hotspots seien auch die A1 von Dortmund Richtung Bremen und die A3 im Raum Oberhausen. Der Gründonnerstag zählt traditionell zu den stauträchtigen Tagen im Jahr. Viele Familien nutzen die Ostertage für Kurztrips oder Familienbesuche. „Wie erwartet hatten wir ab etwa 13 Uhr einen spürbaren Anstieg“, berichtete Müther. Nach einem leichten Rückgang des Verkehrs habe es am späten Nachmittag einen erneuten Anstieg gegeben. Osterurlaubern hatte der Autoclub vorab geraten, nach Möglichkeit nicht am Nachmittag, sondern erst am Abend loszufahren. Mit mehr Staus und stockendem Verkehr rechnet der ADAC auch für Ostermontag sowie am letzten Ferienwochenende. © dpa-infocom, dpa:230406-99-236388/2

(dpa)