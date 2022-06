Ferien : Lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen

Passagiere warten an Eurowings-Schaltern auf dem Flughafen Düsseldorf auf ihre Abfertigung. Foto: Federico Gambarini/dpa/

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen hat es bereits am Vormittag des letzten Schultages lange Wartezeiten für Reisende gegeben. Bei der Gepäckaufgabe und vor allem an den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Schlangen.



Viele Urlauber waren nach eigenen Angaben schon mehrere Stunden vor dem geplanten Abflug gekommen, um rechtzeitig am Gate zu sein.

„Wir fliegen um 13.00 Uhr, sind aber schon um 9.00 Uhr hergekommen“, sagte etwa ein Passagier, der mit seiner Frau nach Fuerteventura fliegen wollte. Seit über einer Stunde warte er bereits darauf, die Koffer abgeben zu können. Er sei aber noch entspannt. Auch eine Familie mit zwei kleinen Kindern mit Ziel Mallorca ist vorsichtshalber schon drei Stunden früher zum Flughafen gefahren, wie der Vater sagte.

„Heute haben wir eine neue extreme Situation, weil es sich bereits mittags staut - und das wo die meisten Kinder noch gar nicht aus der Schule sind“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Er rechne damit, dass es am Nachmittag noch deutlich voller wird.

Nordrhein-Westfalens größter Flughafen erwartet allein am ersten Ferienwochenende mehr als 200.000 Passagiere. Wegen Personalmangels unter anderem bei der Abfertigung und den Sicherheitskontrollen dürften die Sommerferien zur Belastungsprobe für die Flughäfen werden.

