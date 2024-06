Bundestag „Lasse mich nicht unterkriegen“ - Süssmuth hat Brustkrebs

Die langjährige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist an Brustkrebs erkrankt. „Es geht mir nicht gut. Aber ich denke positiv und lasse mich nicht unterkriegen“, sagte die 87-Jährige der „Bild“. Sie nehme auch weiterhin Termine wahr. „Ich sitze nicht herum und warte auf den Tod.“ So hatte die CDU-Politikerin Ende Mai an einer öffentlichen Podiumsveranstaltung zum Thema Brustkrebs teilgenommen. In Düsseldorf sprach sie aus Patientinnensicht über das Thema „Lebensqualität im Alter bei Brustkrebs“.