NRW-Arbeitsminister : Laumann wünscht sich mehr Tarifbindung

Düsseldorf Tarifverträge gehören zur DNA der sozialen Marktwirtschaft, sagt NRW-Arbeitsminister Laumann. Und kritisiert Unternehmen, die „meinen, sie bräuchten das alles nicht mehr“. Ein Vorteil für Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen: Viele bekommen Weihnachtsgeld.

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich für mehr Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgesprochen. „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen“, sagte Laumann am Sonntag laut einer Mitteilung des Ministeriums.

Die meisten Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stünden nicht in Gesetzbüchern, sondern seien in der sozialen Marktwirtschaft auf Augenhöhe ausgehandelt zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. „Es muss in der Öffentlichkeit wieder klar sein, dass kollektive Verhandlungen auf der Ebene der Tarifvertragsparteien einfach zur DNA unserer Sozialen Marktwirtschaft gehören.“ Es sei nicht in Ordnung, wenn Unternehmen meinten, sie bräuchten das alles nicht mehr.