Lauterbachs Wahlkreisbüro mit Parolen besprüht: Ermittlungen

Köln Das Kölner Wahlkreisbüro des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) ist in der Nacht zu Freitag mit Parolen beschmiert worden, die offenbar im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen stehen.

Lauterbach selbst hatte den Vorgang am Freitag in einem Interview mit „BILD Live“ öffentlich gemacht. Auch seine Privatwohnung sei schon öfter von Impfgegnern aufgesucht worden, so Lauterbach. Zuletzt hatten vergangenen Freitag vier Menschen eine unerlaubte Demo vor Lauterbachs Wohnung in Köln abgehalten. Die Polizei hatte den Impfgegnern Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen einer unangemeldeten Versammlung geschrieben.