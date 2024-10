Kriminalität Lebenslange Haft für Mord am Freund der Tochter

Wegen Mordes am Freund seiner Tochter hat das Landgericht Aachen einen 60 Jahre alten Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte habe die Beziehung unbedingt verhindern wollen, erklärte das Gericht. Der Türke habe dem Landsmann am zweiten Weihnachtstag 2023 auf der Straße in Düren aufgelauert und ihn heimtückisch mit sechs Schüssen getötet. Der 33-Jährige wurde in Brust und Hals getroffen. Er sank schon nach dem ersten Schuss zu Boden. Der 1,92 Meter große und 106 Kilogramm schwere Mann verblutete und erstickte an seinem Blut.