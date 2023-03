Schulen : Lehrerlücken: Sorge vor Qualitätsabsturz in Ausbildung

Lehrerlücken: Sorge vor Qualitätsabsturz in Ausbildung

Düsseldorf Bei der Bekämpfung des Lehrermangels zieht die Landesregierung viele Register - aus Sicht von Experten teilweise die falschen. Sie beklagen neue Daumenschrauben für Lehrer und eine drohende Unterwanderung von Qualitätsstandards.

Schulforscher, Lehrerverbände und Schülervertreter warnen vor einer „Deprofessionalisierung“ des Lehrerberufs beim Stopfen von Personallücken in Nordrhein-Westfalen. Für kontraproduktiv halten Praktiker und Wissenschaftler die von der Landesregierung angekündigten dienstrechtlichen Verschlechterungen für Lehrer - etwa durch unerwünschte Abordnungen an andere Schulen oder eingeschränkte Teilzeitoptionen. Das geht aus schriftlichen Stellungnahmen für eine Sachverständigen-Anhörung des Schulausschusses an diesem Dienstag im Düsseldorfer Landtag hervor.