Verkehr : Letztes Ferienwochenende: Volle Autobahnen erwartet

Düsseldorf Die Schulferien und der Urlaub vieler Familien neigen sich dem Ende zu. Das bedeutet oft: Stau. Glücklich kann sich schätzen, wer bei der Abfahrtszeit flexibel ist. Auch wer mit der Bahn oder dem Flugzeug unterwegs ist, muss wohl nicht mehr Stress in Kauf nehmen als üblich.

In NRW geht am Mittwoch die Schule wieder los. Laut ADAC wird der Schwerpunkt des Verkehrsaufkommens ab Sonntagmittag erwartet, auch am Samstagmittag und -nachmittag werde wohl viel los sein. Und auch am Montag und Dienstag könnte es auf den Straßen voller werden als sonst.