Fußball : Leverkusen bestreitet Testspiel bei den Glasgow Rangers

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wird in der Wintervorbereitung ein Testspiel gegen die Glasgow Rangers bestreiten. Die Partie beim schottischen Rekordmeister findet am 10. Dezember in Schottland (14 Uhr MESZ) statt, teilte Leverkusen am Dienstag mit.



Es ist aber nicht das einzige Testspiel der Werkself während der WM-Pause. Bereits am 16. November (Ortszeit) bestreitet Bayer ein Spiel beim St. Louis City Soccer Club in den USA. Diese Partie ist Teil einer fünftägigen USA-Reise des Clubs vom 13. bis 18. November. Anschließend haben die Profis von Trainer Xabi Alonso knapp zwei Wochen Pause.

Erst vom 1. bis 18. Dezember wird wieder gemeinsam in Leverkusen trainiert, ehe die Spieler über Weihnachten noch einmal ein paar Tage frei haben. Die finale Vorbereitungsphase für die ab Ende Januar beginnenden restlichen 19 Bundesligaspiele beginnt ab dem 2. Januar. Leverkusen muss in der Liga am 22. Januar (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antreten.

