Europa League : Leverkusen gegen Budapest von Beginn an mit Frimpong

Leverkusens Kerem Demirbay bejubelt sein Tor zum 1:0. Foto: Federico Gambarini/dpa

Leverkusen Bayer Leverkusen kann im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Ferencvaros Budapest wie erhofft von Beginn an auch auf Jeremie Frimpong zurückgreifen. Der Niederländer, der beim 4:1 gegen Hertha BSC am Sonntag nach einer überragenden ersten halben Stunde mit einem Tor und einer Vorlage wegen Muskelbeschwerden ausgewechselt worden war, steht in der Startelf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Doppel-Sechs setzt Trainer Xabi Alonso angesichts von drei Ausfällen wie erwartet auf Kerem Demirbay und Nadiem Amiri. Die beiden Ex-Hoffenheimer spielten so erst ein einziges Mal zusammen, dabei gab es im Oktober 2021 ein 1:5 zu Hause gegen den FC Bayern. Allerdings sind in Robert Andrich und dem argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios die beiden Stamm-Sechser gesperrt. Charles Aranguiz ist verletzt.

© dpa-infocom, dpa:230309-99-893853/2

(dpa)