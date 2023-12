Bundesliga Leverkusen hofft auf nachhaltigen Schub: „Höheres Niveau“

Die Führungskräfte von Bayer Leverkusen sehen den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auf einem vielversprechenden Expansionskurs. „Das Stadion ist immer ausverkauft, die Mitgliederzahlen explodieren förmlich und die Qualität der Mannschaft war seit 2005 noch nie so hoch - sowohl individuell als auch in der Breite des Kaders“, schwärmte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Mittwoch in einem Interview des Vereins. „Natürlich hat sich der Club über die Jahre hinweg schon immer weiterentwickelt. Wir haben in vielen Bereichen ein neues Niveau erreicht. Aber was jetzt gerade passiert, ist schon etwas Besonderes.“