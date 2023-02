Fußball : Leverkusen verliert in Europa League gegen Monaco

Xabi Alonso. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht in der Europa League das Aus. Das Team von Trainer Xabi Alonso verlor am Donnerstagabend gegen die AS Monaco nach zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 (0:1).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Axel Disasi traf in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) zum Sieg der Gäste, die im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Monaco die deutlich bessere Chance auf das Erreichen des Achtelfinales haben.

Moussa Diaby (48.) und Florian Wirtz (59.) trafen für die Werkself. Torwart Lukas Hradecky hatte Bayer mit einem Eigentor (9.) zunächst in Rückstand gebracht, Krépin Diatta (74.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den französischen Topclub mit dem deutschen Torwart Alexander Nübel.

© dpa-infocom, dpa:230217-99-629145/2

(dpa)