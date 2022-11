Champions League : Leverkusens Schick mit Startelf-Comeback gegen Brügge

Leverkusens Patrik Schick spielt den Ball. Foto: Sebastian Kahnert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Leverkusen Bayer Leverkusens wieder genesener Mittelstürmer Patrik Schick gibt im Champions-League-Spiel der Rheinländer gegen den FC Brügge sein Startelf-Comeback. Der Tscheche ist am Dienstag einer von sechs Neuen in der Anfangsformation von Trainer Xabi Alonso im Vergleich zur 0:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig am vergangenen Samstag.



Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Mitchel Bakker und Callum Hudson-Odoi spielen ebenfalls von Beginn an.

Leverkusen kann das Achtelfinale der Königsklasse schon vor dem letzten Gruppenspiel nicht mehr erreichen. Holt Bayer 04 aber mehr Punkte als Atlético Madrid im Parallelspiel beim FC Porto, würde sich Leverkusen immerhin als Tabellendritter für die Zwischenrunde der Europa League qualifizieren.

