Osterreiseverkehr „Lieber später losfahren“: Staus an Gründonnerstag erwartet

Der ADAC rechnet an Gründonnerstag mit Staus in Nordrhein-Westfalen und rät Osterurlaubern deshalb, möglichst erst am frühen Abend loszufahren. „Immer wenn sich der Berufsverkehr und der Urlaubsreiseverkehr treffen, wird es kritisch“, sagte ADAC-Sprecher Thomas Müther. „Zwischen 14.00 und 18.00 Uhr knubbelt es sich.“ Wer kann, solle diese Zeit meiden und erst später losfahren.