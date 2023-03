Verkehr : Linienbus prallt gegen Wohnhaus: Drei Verletzte

Castrop-Rauxel Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag ein Linienbus gegen ein Wohnhaus in Castrop-Rauxel geprallt. Der Busfahrer und eine Frau im Bus - sie war der einzige Fahrgast - wurden mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Eine Bewohnerin des betroffenen Hauses wurde leicht verletzt.

Sowohl das Haus als auch der Bus seien durch die Kollision schwer beschädigt worden, heißt es im Polizeibericht. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr ist das Haus einsturzgefährdet. Weitere Bergungsmaßnahmen könnten erst am Dienstag bei Tageslicht durchgeführt werden.

Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, war der Bus zunächst mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen kollidiert, bevor er gegen das Haus prallte. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

