Internet : LKA: Anstieg bei Cybercrime-Fällen, Millionen Euro Schaden

Düsseldorf Durch Corona, Lockdowns und Homeoffice erledigten die Menschen in NRW letztes Jahre noch mehr Dinge übers Internet. Das nutzten auch Kriminelle aus. Die Zahl der Cybercrime-Fälle ist 2021 stark gestiegen. Besonders weitreichend: Fälle von digitaler Erpressung.

Unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Zahl an Cybercrime-Fällen in NRW laut Landeskriminalamt 2021 stark angestiegen. Mit 30.115 Fällen gab es rund 24 Prozent mehr als 2020. Der Gesamtschaden stieg auf rund 24,2 Millionen Euro, so das jetzt veröffentlichte LKA-Lagebild Cyberkriminalität. Ein hohes Dunkelfeld existiere bei Schäden durch digitale Erpressung.

Im Zusammenhang mit sogenannter „Ransomware“ - also Schadprogrammen - wurden offiziell 333 Fälle im vergangenen Jahr gezählt. Mit „Ransomware“ verschlüsseln Hacker die Server von Unternehmen oder Institutionen und verlangen Lösegeld. Überraschend: In 125 Fällen waren Krankenhäuser betroffen. 198 Mal Unternehmen.

„Insgesamt ist eine hohe Professionalisierung der Täter festzustellen“, so das LKA. So würden sich die Hackergruppen die Arbeit aufteilen: Die einen kümmern sich demnach um Entwicklung und Vermarktung der Schadsoftware - die man im Darknet für eigene Zwecke kaufen kann. Andere sind für die Einschleusung und die Korrespondenz mit den Betroffenen zuständig. „Letztere findet in einigen Fällen im Stil eines IT- Support-Services statt, der die Opfer durch den Prozess der Lösegeldzahlung und Wiederinbetriebnahme der IT-Systeme dirigiert“, heißt es im Lagebild.