Soest : Löscharbeiten nach Brand in Galvanik-Betrieb dauern an

Werl Die Löscharbeiten nach einem Großbrand in einem Galvanik-Betrieb im Industriegebiet von Werl dauern am Dienstagmorgen an. Derzeit seien Nachlöscharbeiten im Gange, teilte die Feuerwehr auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen mit.



Durch die starke Rauchentwicklung hatten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Der Brand war am Montag in einer Produktionshalle ausgebrochen, in der sich diverse Öle, Kunststoffe und Chemikalien befanden. Messungen hatten den Angaben zufolge keine Schadstoffe in der Luft angezeigt. Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht.

