Demonstrationen : Lösen von Aktivisten: Polizei kauft hunderte Liter Speiseöl

Düsseldorf Die ersten Polizeibehörden in NRW haben sich bereits mit Hunderten Litern Speiseöl eingedeckt, um festgeklebte Klima-Aktivisten von Straßen zu lösen. Laut einer Abfrage des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) hatten zu Beginn der Woche 18 von 47 Kreispolizeibehörden 550 Liter Speiseöl für rund 1630 Euro beschafft.

Hintergrund: Am Mitte vergangener Woche waren die Polizeibehörden angewiesen worden, dass alle 10.000 Beamtinnen und Beamten im Streifendienst und in den Hundertschaften das Lösen von festgeklebten Klima-Aktivisten lernen sollen. Die Materialien sollten jeweils dezentral beschafft werden. Am besten geeignet - so hieß es in einer internen Handlungsanweisung der Polizei - sei Sonnenblumenöl. Zudem brauche man Holzspatel.