Jackpot an Pfingsten Lotto-Spieler aus der Region gewinnt 2,3 Millionen Euro

Ein Lotto-Spieler aus der Region hat über Pfingsten den ganz großen Treffer gelandet und ist nun zweifacher Millionär. Mit sechs richtigen Zahlen gewann er mehr als 2,3 Millionen Euro, wie WestLotto mitteilte. Der Tipp wurde demnach am Mittwoch, 15. Mai, in einer Annahmestelle im Rhein-Sieg-Kreis abgegeben. Der Tipper räumte mit einem Spieleinsatz von 29,55 Euro für die Ziehungen am 15. und 18. Mai ab. Der Gewinn belaufe sich auf genau 2.341.032,50 Euro.