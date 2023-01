Demonstration : Lützerath-Aktivistinnen verteidigen zivilen Ungehorsam

Erkelenz Mitglieder des Bündnisses „Lützerath Lebt“ haben Aktionen zivilen Ungehorsams gegen den Braunkohleabbau verteidigt. Auf die Frage, ob es der Klimabewegung nicht schade, dass sie sich nicht klar von Gewalt distanziere, sagte Lakshmi Thevasagayam von „Lützerath Lebt“ am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Erkelenz, die wahre Gewalt gehe vom Energiekonzern RWE aus, der die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern wolle.

Die Aktivistinnen kündigten für kommenden Sonntag (22. Januar) 12.00 Uhr eine weitere Protestveranstaltung in Kombination mit einem Konzert an. Genaueres dazu könne man noch nicht sagen. Obwohl Lützerath mittlerweile geräumt sei, sei die darunter liegende Kohle noch nicht abgebaggert worden - und somit gehe der Kampf weiter. „Samstag war nicht das Ende des Protestes“, sagte Linda Kastrup von Fridays for Future. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche das von Aktivisten besetzte Dorf Lützerath geräumt.