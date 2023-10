Fußball Lukas Podolski flirtet mit Rückkehr zum 1. FC Köln

Der Trainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, scheint unsicher zu sein, wie ernst das Angebot von Lukas Podolski für ein Comeback beim Fußball-Bundesligisten tatsächlich gemeint war. "Ich habe mir über Lukas noch keine Gedanken gemacht", so Baumgart am Freitag: "Ich werde mir jetzt Gedanken machen und mir auch den Podcast anhören. Manchmal ist wichtig, wie etwas in welchem Zusammenhang gesagt wurde. Fragen Sie mich beim nächsten Mal noch mal."