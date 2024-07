Tödlicher Unfall Mädchen stirbt Tage nach Stromschlag auf Güterbahnhof

Das auf einem Güterzug in Schwerte durch einen Stromschlag schwer verletzte Mädchen ist Tage später im Krankenhaus gestorben. Die 13-jährige Schülerin erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen, teilte die Landespolizei heute mit. Der Unfall hatte sich am Montagnachmittag auf dem Güterbahnhof Schwerte ereignet. Mit einem Rettungshubschrauber hatten Einsatzkräfte das Mädchen in ein Krankenhaus geflogen.