Prozess am Kölner Landgericht Männer sollen 85-Jährigen in Pulheim überfallen und getötet haben

Laut Anklage steuerten die beiden Angeklagten und ihre Mittäter das Haus des Mannes gezielt aus Osnabrück an. Der 20-Jährige und zwei Mittäter klingelten demnach an der Haustür und griffen den 85-Jährigen dann mit Faustschlägen an. Anschließend durchsuchten sie laut Anklage das Haus nach Bargeld und anderen Wertgegenständen und fanden einen Tresor vor. Während sie vergeblich versucht hätten, ihn zu öffnen, habe der 20-Jährige das gefesselte Opfer misshandelt. An den erlittenen Verletzungen sei der 85-Jährige schließlich gestorben.