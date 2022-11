Landgericht : Mafia-Prozess: Zwei weitere Angeklagte nicht mehr in U-Haft

Mafia-Prozess: Zwei weitere Angeklagte nicht mehr in U-Haft

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Duisburg Im seit mehr als zwei Jahren laufenden Mafia-Prozess des Duisburger Landgerichts sind zwei weitere Angeklagte aus der Untersuchungshaft frei gekommen. Das bestätigte Gerichtssprecher Sebastian Hilland am Montag auf dpa-Anfrage.

Bei einem der Angeklagten sei der Haftbefehl am vergangenen Freitag nach fast vier Jahren U-Haft aufgehoben worden. Für die Kammer sei entscheidend gewesen, dass hinsichtlich des „bandenmäßigen“ Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung - der italienischen 'Ndrangheta - „kein dringender Tatverdacht“ mehr bestehe.

Laut Gericht war in diesem Fall bei einer Verurteilung kein so hohes Strafmaß zu erwarten, dass noch von einer erhöhten Fluchtgefahr auszugehen ist. Daher wäre eine weitere U-Haft „unverhältnismäßig“, wie Hilland erläuterte. Einen Einfluss auf die Fortführung des wegen der Sicherheitsauflagen nach Düsseldorf verlegten Prozesses gegen insgesamt 14 Angeklagte hat dies demnach nicht. Der 58-Jährige ist weiter dringend verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben. „Bild.de“ hatte am Sonntagabend über die Aufhebung des Haftbefehls berichtet.