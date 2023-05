Durchsuchungen in NRW Nach Mafia-Razzia: Italien soll Eisdielen-Chef ausliefern

Bei einem europaweiten Großeinsatz gegen die italienische Mafia hatten in Nordrhein-Westfalen rund 500 Polizisten insgesamt 51 Objekte durchsucht. Auch in Bonn waren zwei Objekte durchsucht worden. Bei der von den Behörden geschlossenen Eisdiele in Siegen soll es sich laut Landeskriminalamt (LKA) um eine Geldwaschanlage und einen Unterschlupf der kalabrischen Mafia, der 'Ndrangheta, gehandelt haben. Die Geldgeber der Eisdiele seien in den internationalen Rauschgifthandel verstrickt, so das LKA.