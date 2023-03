2. Bundesliga : Magdeburg verpasst Sieg-Hattrick: 0:0 gegen Paderborn

Magdeburg Der 1. FC Magdeburg hat auch gegen spielstarke Paderborner nicht enttäuscht. Doch der dritte Sieg hintereinander gelang nicht. Dafür stand die Null erneut.

Der 1. FC Magdeburg hat den Sieg-Hattrick verpasst. Dennoch war das torlose Unentschieden am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn eine ansprechende Leistung. Die 20 325 Zuschauer in der MDCC-Arena sahen eine abwechslungsreiche Begegnung mit vielen Torchancen. Für Magdeburg ist das zweite Zu-Null-Spiel auf jeden Fall ein Teilerfolg gegen die Ostwestfalen, die immerhin noch im Aufstiegsrennen sind. Der FCM kletterte in der Tabelle vorerst auf Rang elf.