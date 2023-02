Mettmann : Mann bei Wohnungsbrand in Ratingen ums Leben gekommen

Ratingen In einem Wohnkomplex in Ratingen hat es gebrannt. Ein vermutlich 55-jähriger Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei geht von Fahrlässigkeit als Brandursache aus.

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Ratingen bei Düsseldorf ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den Toten in der Nacht zum Mittwoch aus seiner Wohnung, wie Feuerwehr und Polizei in Ratingen am Mittwoch mitteilten.