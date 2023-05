Kriminalität Mann droht Gerichtsvollzieherin mit brennbarer Flüssigkeit

Der Fall hatte zunächst Erinnerungen an den Einsatz in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf vor knapp zwei Wochen geweckt. Dort hatte ein 57-Jähriger nach Angaben der Behörden den Einsatzkräften Benzin entgegengeschleudert und gezündet, als sie seine Wohnungstür öffneten. 35 Einsatzkräfte wurden durch die Explosion verletzte, drei schwebten zuletzt weiter in Lebensgefahr. „Diese Flüssigkeit ist eine Parallele“, sagte eine Polizeisprecherin in Essen.