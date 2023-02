Mönchengladbach : Mann durch Stiche schwer verletzt: 20-Jähriger tatverdächtig

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Mönchengladbach Bei einem Streit unter jungen Männern in Mönchengladbach ist ein 26-Jähriger durch Stiche schwer verletzt worden. Er kam am Samstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Tatverdächtig ist ein 20-Jähriger. Er wurde festgenommen.



Am Sonntagnachmittag war noch offen, ob die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchter Tötung gegen ihn beantragen wollte.

Beteiligt gewesen sein sollen auch ein 17- und ein 18-Jähriger aus Viersen. Sie wurden nach einer Vernehmung entlassen. Ihnen werfen die Ermittler gefährliche Körperverletzung vor. Über die Hintergründe des Streits wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein.

© dpa-infocom, dpa:230205-99-484500/2

(dpa)