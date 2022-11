Ermittlungen : Mann durch Stiche verletzt: Jugendlicher tatverdächtig

Düsseldorf Ein Jugendlicher soll in Düsseldorf einen 24-Jährigen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Der Mann wurde am späten Samstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Die Verletzungen seien allerdings eher oberflächlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte es am Abend zunächst einen Streit mit mehreren Beteiligten gegeben, der dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert sei. Dabei sei der 24-Jährige verletzt worden, weitere Beteiligte flüchteten. Der minderjährige Tatverdächtige sei kurz darauf gefasst worden, hieß es. Weitere Angaben zu dem Jugendlichen machte die Polizei zunächst nicht.

