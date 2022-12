Bahnverkehr : Mann fährt bei Tempo 100 außen an Zug mit

Leverkusen Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern in der Stunde ist ein Mann bei Leverkusen als Trittbrettfahrer außen an einem Regionalzug mitgefahren. Der 36-Jährige sei bei dem Zug in Opladen aufgesprungen und kurz nach Abfahrt von einem Zugbegleiter entdeckt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit.



Der Lokführer habe dann sofort eine Schnellbremsung eingeleitet. Der 36-Jährige, der zudem wegen Diebstahls und Widerstands von den Staatsanwaltschaften Koblenz und Bochum gesucht wurde, wurde von der Bundespolizei gestellt. Als Grund für die gefährliche Reise am Sonntagabend habe er angegeben, keine Maske für die Fahrt im Zug gehabt zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

